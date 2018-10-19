Александр Тыгин предложил следом за «Камским морем» благоустроить пляж на Волге у М7

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин на совещании членов Казанской агломерации предложил по примеру «Камского моря» в Лаишево подумать над благоустройством пляжа на Волге.

«У нас есть точно такой же проект на М7, где вопрос подъезда вообще не стоит. А от М7 до Волги 7-8 километров, [территорию] на сегодняшний день жители Казани используют как дикий пляж, оставляя только мусор», — передает слова главы района корреспондент «Реального времени».

Зеленодольский глава посетовал, что району не перепадает «ни малого бизнеса, ни возможности развиваться».

«Мне кажется, если мы совместно возьмемся за такие проекты, и казанцы будут очень довольны и малый и средний бизнес найдет свою нишу», — поделился Тыгин.



Напомним, что в Болгаре власти Татарстана планируют организовать пляж с подогревом песка за 123 млн рублей.

Тем временем благоустроенный пляж в Лаишево стал привлекать немало туристов из Казани. «Камское море» вошло в список безопасных пляжей для купания в Татарстане.