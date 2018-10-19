В Удмуртии объемы ввода жилья увеличились на 13%

В Удмуртии за 9 месяцев 2018 года объемы ввода жилья увеличились на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 568,1 тыс. кв. м. Такие данные приводит Удмуртстат.

При этом ранее наблюдалась отрицательная динамика.

Из них жилые дома общей площадью 237,3 тыс. кв. метров построены населением.

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе — сентябре 2018 года заняла 3 место по вводу жилья на 1 000 жителей (375,0 кв. м). Лидер по этому показателю — Ульяновская область, где на каждую тысячу проживающих введено 446,1 кв. метра жилья. Наименьший показатель в Пермском крае — 205,6 кв. метров жилья.