Американский губернатор пообещал новые санкции против России

Губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи заявил, что Демократическая партия, членом которой он является, разрабатывает новые санкции против России.



По его словам, введенные ранее ограничительные меры не имели серьезных последствий для Москвы, поэтому демократы считают, что Россия «легко отделалась».

«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно, санкции», — заявил Мерфи в интервью Handelsblatt.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что Вашигтон будет вводить новые санкции против России «раз в месяц-два».