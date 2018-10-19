ФРИИ предложит компаниям из «списка Белоусова» инвестировать 30 млрд рублей в стартапы

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложит компаниям из «списка Белоусова» вложить 30 млрд рублей в стартапы.

При этом изначально обсуждались инвестиции в размере до 100 млрд рублей. ФРИИ предлагает бизнесу вложить деньги в фонд, который затем направит средства в технологические стартапы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на руководство ФРИИ и участников заседаний по этому вопросу.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов у 14 компаний для выполнения майских указов. Идею тогда не поддержали ряд российских министерств.

После этого Министерство финансов разработало новый законопроект о защите инвестиций в российскую экономику и определило их минимальный порог для компаний из «списка Белоусова» в 3 млрд рублей.

