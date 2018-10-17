Саратовские депутаты поддержали прожиточный минимум, предложенный экс-министром труда Соколовой

Депутаты Саратовской областной думы на заседании профильного комитета поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров.

Прибавка составила 288 рублей, как и предлагала ушедшая в отставку после скандала министр труда и занятости области Наталья Соколова, пишет «РИА Новости».

Ранее вокруг Соколовой разгорелся скандал из-за заявлений министра, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. При этом доходы самой Соколовой за 2017 год составили 2,3 млн рублей.

Губернатор Саратовской области принял решение об увольнении Соколовой. Однако Соколова всего лишь транслировала и защищала позицию руководителя региона по поводу повышения прожиточного минимума на 288 рублей. Подробно — в материале «Реального времени».