Снижение реальных доходов россиян резко ускорилось в сентябре

По итогам сентября Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Это стало максимальным месячным падением с июля 2017 года — тогда показатель составил 4%.

«Это не прошло бесследно для экономики: рост в розничной торговле замедлился. Слабый потребительский спрос грозит еще сильней ударить по российской экономике», — пишет The Bell.



Так, оборот розничной торговли в сентябре замедлился до 2,2% по отношению к сентябрю 2017 года в сравнении с 2,8% по итогам августа. По отношению к августу оборот упал на 1,1%.

Ранее сообщалось, что в августе реальные доходы россиян по отношению к августу 2017 года снизились на 0,9%.



Напомним, начиная с ноября 2014 года реальные доходы населения падали 26 месяцев подряд, а в целом этот тренд продолжался 38 месяцев — вплоть до начала 2018 года.

