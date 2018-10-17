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Иранские женщины впервые с 1979 года посетили футбольный матч на стадионе. По мнению генпрокурора, это грех

21:57, 17.10.2018 1
Иранские женщины впервые с 1979 года посетили футбольный матч на стадионе. По мнению генпрокурора, это грех
Фото: inforeactor.ru

Женщины из Ирана посетили товарищеский матч сборной своей страны на стадионе. На арене «Азади» присутствовали около ста девушек во время товарищеского матча Иран — Боливия (2:1).

Это был первый матч, на который пустили женщин с 1979 года, когда в стране произошла исламская революция. С тех пор стал действовать запрет на посещение стадионов женщинами.

Однако генеральный прокурор Ирана высказался с критикой на решение впускать женщин на стадион.

«Если предупреждения не помогают и эта тенденция продолжится, мы примем меры. Позор, что в исламской стране спортивные власти позволяют обществу грешить. Мы не позволим греху распространиться в обществе!

Некоторые люди пытаются сломать табу. Когда женщина видит полуголых мужчин в спортивной форме на стадионе — это грех», — заявил прокурор.

Напомним, что сборная Ирана участвовала в чемпионате мира-2018 в России, в том числе проводила матч против сборной Испании в Казани. Иранские женщины присутствовали на матчах своей сборной.

СпортФутболОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:29
    Странно. Когда мужчины смотрят женское плавание или фигурное катание, их интересует спортивная составляющая и результат соревнований, а женщины на футболе сразу "думают о грехе".
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