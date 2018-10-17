Иранские женщины впервые с 1979 года посетили футбольный матч на стадионе. По мнению генпрокурора, это грех

Женщины из Ирана посетили товарищеский матч сборной своей страны на стадионе. На арене «Азади» присутствовали около ста девушек во время товарищеского матча Иран — Боливия (2:1).

Это был первый матч, на который пустили женщин с 1979 года, когда в стране произошла исламская революция. С тех пор стал действовать запрет на посещение стадионов женщинами.

Однако генеральный прокурор Ирана высказался с критикой на решение впускать женщин на стадион.

«Если предупреждения не помогают и эта тенденция продолжится, мы примем меры. Позор, что в исламской стране спортивные власти позволяют обществу грешить. Мы не позволим греху распространиться в обществе!

Некоторые люди пытаются сломать табу. Когда женщина видит полуголых мужчин в спортивной форме на стадионе — это грех», — заявил прокурор.

Напомним, что сборная Ирана участвовала в чемпионате мира-2018 в России, в том числе проводила матч против сборной Испании в Казани. Иранские женщины присутствовали на матчах своей сборной.