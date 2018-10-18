Ильдар Галяутдинов награжден медалью «За доблестный труд»

Фото: пресс-служба ПАО «АКИБАНК»

Указом президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за большой вклад в развитие банковского дела и многолетнюю плодотворную работу председатель правления ПАО «АКИБАНК» Ильдар Галяутдинов награжден медалью «За доблестный труд».

Сегодня председатель правления ПАО «АКИБАНК» Ильдар Хайдарович Галяутдинов отмечает свое 50-летие. В 1995 году он в должности председателя правления возглавил небольшое кредитное учреждение в Набережных Челнах. В настоящее время АКИБАНК входит в пятерку крупнейших банков Татарстана, его знают в России и за рубежом. Банк ведет активную деятельность по инвестированию средств в развитие экономики страны, участвует в социально значимых проектах, имеющих значение для целых регионов.

Руководство банка особое внимание уделяет благотворительной и спонсорской деятельности, поддерживая многие социальные программы, связанные с образованием, здравоохранением, культурой и искусством.

Вклад Ильдара Галяутдинова в развитие банковской сферы был не единожды отмечен в различных конкурсах и премиями. Он является лауреатом Республиканского общественного конкурса «Руководитель года» в номинации «Лучший руководитель финансово-кредитной организации», победителем российского конкурса «Менеджер года в банковской сфере» в номинации «Развитие филиальной сети», лауреатом международного конкурса бизнес-сообщества и представителей творческой интеллигенции «ПИЛАР» в номинации «За большой вклад в развитие экономики регионов», лауреатом Национальной банковской премии в номинации «Лучший региональный банк», лауреатом Национальной банковской премии в номинации «За эффективное управление банком».





ПАО «АКИБАНК»



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