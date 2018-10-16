В Казани продлили ограничение движения на улицах Восстания и Фурманова

В Казани до 20 ноября продлили ограничение движения по улицам Восстания и Фурманова в Московском районе Казани. Это связано с продлением срока работ по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение при прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Так, проезжая часть по ул. Восстания закрыта в районе домов №30 и 35, а по ул. Фурманова — от ул. Восстания до ул. Енисейской, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани продлили ограничение движения на Технической, Адамюка и Малой Красной.