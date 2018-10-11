В Казани продлили ограничение движения на Технической, Адамюка и Малой Красной

В Казани продлили ограничение дорожного движения на трех улицах.

До 20 октября проехать нельзя будет по улицам Адамюка и Малой Красной. Связано это с ремонтными работами, в том числе с прокладкой кабеля, и с продлением срока производства работ по реконструкции тепловода.

До 20 ноября будет ограничено движение по Технической из-за ремонта ливневой канализации в рамках реконструкции дороги. Об этом сообщается в сборнике документов.

Ранее в Казани ограничили движение по улицам Подлужной, Побежимова и 2-й Ленинградской.