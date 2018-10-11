Новости общества

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани продлили ограничение движения на Технической, Адамюка и Малой Красной

13:22, 11.10.2018
В Казани продлили ограничение движения на Технической, Адамюка и Малой Красной
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани продлили ограничение дорожного движения на трех улицах.

До 20 октября проехать нельзя будет по улицам Адамюка и Малой Красной. Связано это с ремонтными работами, в том числе с прокладкой кабеля, и с продлением срока производства работ по реконструкции тепловода.

До 20 ноября будет ограничено движение по Технической из-за ремонта ливневой канализации в рамках реконструкции дороги. Об этом сообщается в сборнике документов.

Ранее в Казани ограничили движение по улицам Подлужной, Побежимова и 2-й Ленинградской.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты