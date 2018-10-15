Министр сельского хозяйства Ульяновской области станет вице-премьером региона

Министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин станет заместителем председателя правительства региона. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания правительства в УлГТУ.

«Он (Михаил Семенкин) должен стать не только министром по развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса, но и заместителем председателя правительства» — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По его словам, с предложением назначить Семенкина заместителем председателя правительства выступили депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, передает 73online.ru.