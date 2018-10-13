Автомобиль «Яндекс.Такси» насмерть сбил пешехода в Перми

Авария со смертельным исходом произошла в Перми днем в субботу, 13 октября, с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

По предварительной информации, автомобиль такси Renault Logan двигался по проспекту Парковый со стороны улицы Комиссара Пожарского в направлении улицы Зои Космодемьянской. При повороте в районе жилого дома водитель допустил наезд на стойку дорожного знака, после чего машина вылетела на пешехода.

От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте. В настоящее время по факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее на трассе Пермь — Екатеринбург разбился водитель «Яндекс.Такси».