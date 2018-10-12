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На трассе Пермь — Екатеринбург насмерть разбился водитель «Яндекс.Такси»

13:51, 12.10.2018
На трассе Пермь — Екатеринбург насмерть разбился водитель «Яндекс.Такси»
Фото: pixabay.com

Авария со смертельным исходом произошла на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура в ночь на 12 октября.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Яндекс.Такси» марки Lada Priora на большой скорости врезался в стальное ограждение трассы. От полученных травм мужчина скончался на месте. Пассажиры автомобиля — девушка и молодой человек получили травмы. Третий пассажир не пострадал.

Кроме того, очевидцы инцидента в социальных сетях опровергли информацию о том, что таксист вылетел через лобовое стекло. В настоящее время полицейские по факту аварии проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.

Напомним, ранее водитель такси погиб в ДТП в Ульяновске.

Происшествия
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