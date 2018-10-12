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Мероприятия

Бизнес-бранч: «Куда инвестировать деньги — открыть вклад в банке или купить готовое жилье»

16:13, 12.10.2018

24 октября состоится бизнес-бранч на тему «Куда инвестировать деньги — открыть вклад в банке или купить готовое жилье», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

На встрече приглашенные эксперты – риэлторские агентства, застройщики и девелоперы затронут следующие острые вопросы:

  • Обвал рубля и выход из валюты — новый толчок для спроса
  • Где цены растут быстрее: перегонки вторичного и первичного рынков недвижимости
  • Есть ли альтернатива драйверу рынка вместо ипотеки
Мероприятия
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