Бизнес-бранч: «Куда инвестировать деньги — открыть вклад в банке или купить готовое жилье»
24 октября состоится бизнес-бранч на тему «Куда инвестировать деньги — открыть вклад в банке или купить готовое жилье», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
На встрече приглашенные эксперты – риэлторские агентства, застройщики и девелоперы затронут следующие острые вопросы:
- Обвал рубля и выход из валюты — новый толчок для спроса
- Где цены растут быстрее: перегонки вторичного и первичного рынков недвижимости
- Есть ли альтернатива драйверу рынка вместо ипотеки
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