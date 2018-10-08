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В Татарстане могут ввести налоговые каникулы для МСБ

19:18, 08.10.2018
В Татарстане могут ввести налоговые каникулы для МСБ
Фото: pxhere.com

Министерство экономики Татарстана предложило ввести в республике налоговые каникулы для новых предприятий малого и среднего бизнеса.

По словам главы ведомства Фарида Абдулганиева, эту идею уже поддержал президент республики Рустам Минниханов.

О сроках введения налоговых каникул и их условиях пока не говорится, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что стоимость патента в Татарстане на популярные виды предпринимательской деятельности в два-три раза превышает стоимость патента в других регионах Поволжья.

Бизнес Татарстан
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