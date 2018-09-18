Водитель такси погиб в ДТП в Ульяновске

Смертельная авария с участием такси произошла утром во вторник, 18 сентября, в Ульяновске.

По предварительным данным, в районе Западного бульвара недалеко от остановки «Путепровод» автомобиль Lada Kalina выехал на трамвайные пути, в результате чего врезался в столб. Таксист, находящийся за рулем отечественного авто, скончался на месте. Двое пассажиров с травмами были доставлены в больницу, рассказали в региональном ГИБДД.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего.

Напомним, ранее в Москве задержали водителя такси, сбившего семерых пешеходов.