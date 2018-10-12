Павел Падакин: «Меня неправильно поняли, я не держу зла на «Ак Барс» и Билялетдинова»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин рассказал о своем отношении к прежнему клубу и тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялелетдинову.

– Недавно в СМИ прошло ваше интервью, в котором сквозила обида на «Ак Барс» и Зинэтулу Билялетдинова.

– Не уверен, что меня поняли правильно. Поверьте, у меня не осталось никаких обид ни на Зинэтулу Хайдяровича, который является одним из великих тренеров России и героем Татарстана, ни на «Ак Барс». Такое бывает: в одном клубе все получается, в другом что-то мешает. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

Любой опыт, в том числе негативный, должен идти только в плюс. Поэтому с удовольствием вернусь в Казань, один из самых современных городов России. И на матчи регулярного чемпионата, и на другие игры. В хоккейном Татарстане везде великолепная атмосфера, – сказал Падакин.

Напомним, ранее он был обменян в «Нефтехимик» ни разу не сыграв за «Ак Барс», куда он перешел летом нынешнего года.