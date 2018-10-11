Минтруд РТ откроет голосование по проекту о взаимодействии ведомства с гражданами

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан обсудили реализацию пилотного проекта по публичному формированию целей и задач органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением.

В ходе первого этапа сотрудники ведомства провели сбор предложений от экспертов, профессионалов отрасли, по наиболее важным направлениям и индикаторам работы на ближайшее время.

Первый заместитель министра Рустем Валиуллов поблагодарил экспертов за отклик и активную работу. Он отметил, что пилотный проект позволит республике стать ближе к гражданам.

По итогам заседания внесут последние изменения в перечень предложений, которые затем вынесут на открытое онлайн-голосование, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Выразить свою позицию по тем или иным его пунктам сможет каждый житель республики.