Новости бизнеса

15:51 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Турецкая авиакомпания Atlasglobal Airlines погасила долги перед аэропортом Уфы

14:28, 11.10.2018
Турецкая авиакомпания Atlasglobal Airlines погасила долги перед аэропортом Уфы
Фото: pixabay.com

Авиакомпания Atlasglobal Airlines выполнила взятые на себя договорные обязательства перед международным аэропортом «Уфа».

В ближайшее время аэропорт продолжит обслуживание рейсов турецкого авиаперевозчика в Анталью и Даламан. Программа полетов согласована до 28 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ранее международный аэропорт «Уфа» перестал сотрудничать с Atlasglobal Airlines. Решение было связано с задолженностью перевозчика за аэропортовое обслуживание рейсов. В частности, оператор не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности.

БизнесТранспорт Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок