Мэрия Казани поддержала требование перевозчиков повысить компенсации за пассажиров-льготников

Фото: Владимир Васильев

В Казгорисполкоме поддерживают инициативу казанских перевозчиков поднять размер компенсации за проезд льготников.

«Для стабильной работы общественного транспорта сумма компенсаций за каждую поездку льготника должна быть равной установленному тарифу на пассажирские перевозки», — сообщили в пресс-службе исполкома в ответ на запрос «Реального времени».

В преддверии зимы предприниматели, обслуживающие городские автобусные маршруты, предупредили: если в ближайшее время не поднять стоимость проезда до 30 — 32 рублей, общественный транспорт через месяц-другой встанет. Предлагаемый тариф они обосновали не только тем, что дорожают ГСМ и запчасти, а за лизинг новых автобусов, которые по условиям муниципальных контрактов их обязывает приобрести мэрия, приходится также отдавать значительную часть выручки, но и тем, что сумма компенсации за бесплатный проезд льготников по сегодняшним меркам смехотворно мала, равно как и тариф, установленный на оплату проезда с помощью «электронных кошельков». В связи с этим корреспондент «Реального времени» обратилась в пресс-службу исполкома с вопросами о том, как относятся в Комитете по транспорту к инициативе перевозчиков поднять компенсации за провоз пенсионеров и льготников, до какой суммы считают возможным и обоснованным поднять компенсацию и считают ли обоснованной цену автобусного билета в 30 рублей.

В ответе, полученном из исполкома, сообщается, что тарифы на городские пассажирские перевозки в Казани были установлены в апреле 2016 года, и с тех пор, по данным мониторинга Комитета экономического развития и Комитета по транспорту Казани, инфляция в целом составила 11,4 %. «Особенно значительно выросли цены на ГСМ (дизельное топливо) — с января 2016 года по сентябрь 2018 года на 27%, — подчеркивается в документе. — Отмечены высокие темпы роста цен и тарифов на запасные части, электроэнергию и коммунальные платежи. Кроме того, за последние три года перевозчиками приобретены 246 новых комфортабельных автобусов за счет собственных средств по лизинговым схемам, и до конца текущего года планируется поставка 104 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе… В результате многие предприятия городского пассажирского транспорта уже имеют убытки».

Согласно информации исполкома, перевозчики еще в мае обратились в Госкомитет РТ по тарифам с консолидированным заявлением об изменении существующих тарифов, однако чиновники, видимо, не желая оперировать раздражающими население цифрами, не уточнили размер предлагаемого в этом заявлении тарифа, а сослались на то, что полномочия по установлению тарифов относятся к компетенции Госкомитета. «Расчет тарифа осуществляется на основании представленных перевозчиками в Госкомитет исходных документов, подтверждающих фактические затраты, — сообщили в пресс-службе. — В настоящее время исполнительный комитет г. Казани не располагает информацией о решении Госкомитета».

В горисполкоме утверждают, что пока всем казанским перевозчикам удается держаться на плаву: «В мае текущего года проведены открытые конкурсы на выполнение регулярных перевозок пассажиров по всем муниципальным маршрутам… С победителями заключены муниципальные контракты на пять лет. В настоящее время все предприятия функционируют и осуществляют транспортное обслуживание в соответствии с муниципальными контрактами».

«Реальное время» задало также вопрос, почему с перевозчиками поторопились в конце июня заключить контракты на длительный срок на условиях, которые не соответствуют вступившему в действие с 1 июля, но опубликованному еще в прошлом году приказу Минтранса России, и фактически вынуждают водителей устраивать на дороге гонку за платежеспособными пассажирами. Новый же порядок, по утверждению перевозчиков, исключает всякую необходимость в практикуемой сейчас гонке водителей за рублем и тем самым обеспечивает безопасность в сфере перевозок.

«Порядок формирования начальной максимальной цены контракта, утвержденный приказом Министерства транспорта РФ от 08.12.2017 №513, вступил в силу с 1 июля текущего года, а сроки пятилетних договоров, заключенных с перевозчиками на осуществление городских пассажирских перевозок Казани, истекли 30 апреля 2018 года, — говорится в официальном ответе исполкома. — В соответствии с пунктом 2 статьи 14 федерального закона №220-ФЗ осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения между муниципальным заказчиком и перевозчиком муниципального контракта, следовательно, осуществление перевозок пассажиров по муниципальному маршруту без муниципального контракта не допускается». То есть в исполкоме ответили, по сути, что с мая по июнь пассажирские перевозки осуществлялись незаконно (при истекших муниципальных контрактах), и это было вполне нормально, а промедлить еще несколько дней либо пролонгировать на этот срок старые контракты, а затем приступить к работе уже на основе вступившего в действие приказа Минтранса России было просто недопустимо.