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В Казани ограничат движение по трем улицам

11:23, 25.09.2018
В Казани ограничат движение по трем улицам
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани временно ограничат движение по улицам Подлужная, Побежимова и 2-я Ленинградская.

Движение по улице Подлужной ограничат до 30 сентября из-за работ по устройству въезда на улицу с четырехуровневой парковки на улице Пушкина. Речь идет об участке от дома №3а до улицы Саммера в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Адамюка, говорится в сообщении мэрии Казани.

По улицам 2-й Ленинградской (на участке от дома №6 до улицы Побежимова) и Побежимова (в районе здания №18 по улице Копылова и в районе дома №17) движение ограничат до 4 октября. Ограничения связаны с производственными работами по прокладке водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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