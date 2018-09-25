В Казани ограничат движение по трем улицам

В Казани временно ограничат движение по улицам Подлужная, Побежимова и 2-я Ленинградская.



Движение по улице Подлужной ограничат до 30 сентября из-за работ по устройству въезда на улицу с четырехуровневой парковки на улице Пушкина. Речь идет об участке от дома №3а до улицы Саммера в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Адамюка, говорится в сообщении мэрии Казани.

По улицам 2-й Ленинградской (на участке от дома №6 до улицы Побежимова) и Побежимова (в районе здания №18 по улице Копылова и в районе дома №17) движение ограничат до 4 октября. Ограничения связаны с производственными работами по прокладке водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.