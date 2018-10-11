Новости общества

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На территории вокруг «Казань Ринга» увеличили зону парков

12:58, 11.10.2018
На территории вокруг «Казань Ринга» увеличили зону парков
Фото: ru.m.wikipedia.org / Pvladko

Казгордума внесла изменения в карту зон градостроительных регламентов и перевела участки вокруг «Казань Ринга» в Советском районе города в зону парков.

Сделано это было, учитывая заявления ООО «РР-Девелопмент», трех физлиц, а также заключение Комиссии по землепользованию и застройке при руководителе исполкома Казани и результаты публичных слушаний, проведенных 25 июня 2018 года.

Отмечается, что на этой территории должны быть уменьшены зоны предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду и увеличены зоны парков. Данные опубликованы в сборнике документов.

Ранее министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал о планах строительства в Казани велотрека на базе KazanRing.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты