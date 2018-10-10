Управляющий «Новой нефтехимии» пытается оспорить прощение более 350 млн рублей «Радиотехбанку»

Конкурсный управляющий ООО «Новая нефтехимия» направил в Арбитражный суд РТ заявление об оспаривании соглашений о прощении долга ПАО НКБ «Радиотехбанк».

В заявлении управляющий пытается оспорить договоры субординированных депозитов на сумму 250 млн рублей — до 2025 года и 100 млн рублей — до 2026 года. За это время на счете должны были накопиться проценты, и банк должен был вернуть депозит и прибыль.

Так как снять деньги или пополнить счет субординированного депозита нельзя, все деньги остались на счету в банке, говорится в сообщении, опубликованном в едином реестре банкротств.

Напомним, что 19 марта Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Новая нефтехимия», бенефициаром которого является экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, и открыл процедуру конкурсного производства.

