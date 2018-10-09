Медведева: «Я не говорила, что нужно было держать Загитову еще год в юниорах»

Фигуристка Евгения Медведева опровергла слова своего бывшего тренера Этери Тутберидзе о том, что она просила придержать Алину Загитову еще на год в юниорах.

Сначала Медведева отказывалась отвечать на вопросы журналиста о Загитовой.

«Пожалуйста, можно мы не будем говорить о Загитовой?» – сказала Медведева.

Однако позже она все-таки ответила.

«Что касается фразы о Загитовой и юниорах, то я этого не говорила. Я не помню точно. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Это заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: «Где и когда я могла такое сказать?» И я так и не вспомнила», – цитирует ее Sport.ru.

Напомним, что в мае Тутберидзе заявила, что Медведева у нее поинтересовалась у нее о том, почему тренер не могла удержать Загитову еще один год в юниорах.