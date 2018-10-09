Против института спецстроительства Минобороны РФ возбуждено дело о хищении 188 млн рублей

В Москве по материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны РФ (АО «31 ГПИСС»).



Установлено, что в 2012—2013 годах ООО «Радиострой» в рамках договора субподряда получило от института авансы на 188 млн рублей. Обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО «31 ГПИСС» выполнены не были, а платежи не возвращены, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.



При этом сотрудники института не приняли меры по возврату авансов по банковским гарантиям, что сделало невозможным их взыскание.



Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Материалы проверки направлены в военные следственные органы.



Ранее Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны Максима Куксина по делу о взятке в 11 млн рублей.