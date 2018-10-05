В Татарстане ожидается дождь, туман и до +13°С

Сегодня, 5 октября, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный умеренный.



Минимальные температуры воздуха ночью по республике составят от +2°С до +7°С. Днем воздух прогреется от +8°С до +13°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +13°С.

