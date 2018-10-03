Сергей Карасев рассудит «Арсенал» с «Уфой», Иванов — «Рубин» с «Уралом»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Тур стартует 5 октября матчем в Туле «Арсенал» — «Уфа».
Судья этой встречи — Сергей Карасев (Москва). Ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
На матч «Рубин» — «Урал» 6 октября в Казани назначена следующая бригада: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Илья Елеференко (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
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