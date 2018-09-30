Губернатор Курганской области уйдет в отставку в ближайшее время — СМИ
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса.
По информации источников РБК, близких к администрации президента, решение об уходе главы Курганской области уже принято. Официально об этом станет известно в ближайшее время.
Одной из главных причин ухода господина Кокорина называют то, что при нем регион так и остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.
Напомним, что Кокорин был избран в сентябре 2014 года, набрав 84,87% голосов. Полномочия Кокорина на посту губернатора истекают в 2019 году. До этого он занимал пост главы города Шадринска.
Ранее президент России Владимир Путин сменил губернаторов в трех регионах — Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье. СМИ уже называли Алексей Кокорина в списке губернаторов на увольнение.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым