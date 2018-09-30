Артем Лукоянов: «У нас команда балуется просто, никого не слушает»
— С чем связано такое начало матчей в домашней серии?
— Команда балуется. Не слушается, когда им говорят. Начинает играть в хоккей и выправлять ситуацию со второго периода. С одной стороны, хорошо, что уже который матч вытаскиваем, но нужно прибавлять в первых периодах. Нужно мощнее начинать. Мы об этом говорим с ребятами.
— Гарипов вернулся. Он придал команде уверенности?
— Конечно. Все знают, что Эмиль у нас номер один, и я больше за него рад, что он вернулся. Он помогает команде прийти в себя и побеждать. Здорово, что он вернулся и помог нам.
— Штраф 12 минут в первом периоде — это что?
— Я же говорю, баловались. Им говорят не баловаться, а они не слушают. Будем бороться с этим. Удаления ломают игру, и любой соперник может за это наказать. Забей «Адмирал» второй гол, может, игра по-другому бы сложилась.
— Недавно вы набрали сотое очко в регулярках КХЛ. Что для вас значит эта цифра?
— Приятно, что не просто так баловался. Будет что вспомнить, — передает слова Артема Лукоянова корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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