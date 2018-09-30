Зинэтула Билялетдинов: «Я говорил, что голы придут. Главное работать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдиновпрокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Непростая игра была, сложная. Соперник достойно воевал, создавал нам большие проблемы. Радует, что мы сегодня сыграли неплохо в большинстве. Я уже говорил, что когда-то голы придут, главное, чтобы мы работали над этим. И что мы выиграли тоже очень важно.

– После победы в прошлом сезоне вы говорили, что лучший снайпер плей-офф Станислав Галиев может играть ещё лучше. Пока у него очень мало голов. В чём причина?

– Мне сложно сказать, в чём причина. Во всяком случае он старается, пока не получается.

– Почему вы решили дать Данису Зарипову передышку именно в этой серии?

– У нас есть своя программа, по которой он работает. Поэтому было такое решение.