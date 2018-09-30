Более 70 иностранцев оказались в эпицентре землетрясения в Индонезии, россиян среди них нет

Более 70 иностранцев оказались в эпицентре землетрясения в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии, где погибли более 830 человек.



По данным посольства РФ в Индонезии, информации о нахождении россиян в районах, пострадавших от землетрясения, не поступало.

Среди иностранцев — граждане Франции, Малайзии, Южной Кореи, Бельгии, Вьетнама, Германии, Китая, Сингапура, Таиланда. Большинство из них находятся в безопасности, передает ТАСС со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий в Индонезии.

«На данный момент мы не можем установить местонахождение трех граждан Франции, одного малайзийца. Кроме того, известно, что гражданин Республики Корея оказался под завалами гостиницы», — отметили в агентстве.

Напомним, 28 сентября у острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее было зафиксировано еще одно землетрясение (7,4 балла) и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которые обрушились на города Палу и Дунгал.

