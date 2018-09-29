1 октября пройдет внеочередная сессия Казгордумы
1 октября пройдет внеочередная XXVIII сессия Казанской городской Думы третьего созыва.
Депутаты рассмотрят следующие вопросы:
- О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования г.Казани от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О бюджете муниципального образования г.Казани на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
- О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани;
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Кроме того, будут обсуждены ряд организационных и других вопросов, сообщается на сайте мэрии
Напомним, что предыдущая сессия Казгордумы прошла 6 июня. Подробнее — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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