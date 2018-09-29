Никитин возглавил рейтинг устойчивости глав регионов ПФО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам сентября возглавил рейтинг устойчивости глав регионов Приволжского федерального округа по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он находится в «зеленой» зоне, то есть его отставка оценивается как маловероятная.

В «желтую» зону вошли губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Чувашии Михаил Игнатьев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Мордовии Владимир Волков, губернатор Оренбургской области Юрий Берг. У всех их есть риск отставки.

В группу тех, чей уход наиболее вероятен, попали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Кировской области Игорь Васильев, глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Рейтинг был составлен по 9 критериям устойчивости губернаторов: поддержка внутри политбюро, наличие под управлением губернатора большого проекта, экономическая привлекательность региона, окончание полномочий, наличие уникального позиционирования, качество политического менеджмента, конфликты губернатора на федеральном и региональном уровнях, угроза уголовного преследования и аресты в его команде.

Ранее Минниханов вошел в топ-3 рейтинга самых влиятельных глав регионов.