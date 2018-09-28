Дирекция Универсиады подала в суд на экипировочный центр Красноярска из-за значков ГТО

«Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани» подала иск в Арбитражный суд Красноярского края к экипировочному центру «Будоспорт».

Дирекция намерена взыскать 20 тыс. рублей за нарушение прав на товарные знаки «ГТО». В иске сказано, что в магазине «Будоспорт» обнаружены значки, на которых была размещена символика Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), передает «Деловой квартал».

В «Исполнительной дирекции Универсиады» сочли такие товары контрафактными, так как никаких соглашений с ними или с Министерством спорта России на использование товарных знаков не было заключено. Более того, получить значки «ГТО» могут только те, кто выполнил соответствующие нормативы. Таким образом, продавец вводит покупателей в заблуждение, что значки можно приобрести без сдачи нормативов.