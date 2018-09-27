Власти Казани потратят 50 млн рублей на проект Большого Казанского кольца

Из бюджета Татарстана на проектно-изыскательские работы на участках Большого Казанского кольца выделят 50 млн рублей.

Речь идет о двух участках дороги от Мидхата Булатова до улицы Технической длиной 1,4 км (1 этап — от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисовской — 0,8 км), следует из данных госзакупки.

По второму этапу предусмотрена разработка проектной документации трамвайных путей и строительства моста через Дренажный канал. Исполнителю необходимо также выполнить проект наружного освещения и закрытой ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана потратят 236,2 млн рублей на строительство трамвайных путей в пределах Большого Казанского кольца.