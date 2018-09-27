Конкурсное производство в челнинской СК «Наследие» продлили на 3 месяца

В сберегательной компании «Наследие» из Набережных Челнов продлили конкурсное производство на 3 месяца.

Как следует из сообщения в едином реестре сведений о банкротствах, срок продлили до 14 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что реестр требований кредиторов вырос до 470 млн рублей.

Напомним, в 2013—2014 годах разгорелся скандал с банкротством Ипотечной финансовой компании (ИФК), переименованной в СК «Наследие». Совладельцы обвинили Рината Нурисламова и Антона Иоффе в попытке вывести около 100 млн рублей. Ранее Нурисламову продлили арест до 18 октября.