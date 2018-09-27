Саратовская область потратила из бюджета на оздоровительную кампанию 800 млн рублей

Саратовские власти потратили из бюджета более 800 млн рублей на отдых детей в оздоровительных лагерях в регионе в 2018 году.

По словам зампреда правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, средняя стоимость путевки в детские загородные лагеря составила 16,3 тысячи рублей, а в санаторные учреждения — 23,1 тысячи рублей.

В целом в 2017 году на оздоровительную кампанию было потрачено на 11% меньше, чем в этом. Всего в регионе летом работали 925 оздоровительных учреждений. В них отдохнули порядка 178 тысяч детей, пишет «Коммерсант».

Напомним, власти Казани выделили на ремонт загородных детских лагерей в Казани в 2018 году 30 млн рублей.