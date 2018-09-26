Путину докладывают о напряженной ситуации в Ингушетии — Песков

Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию о ситуации в Ингушетии, где «есть определенная внутренняя напряженность».



«Мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию, но вместе с тем там, на месте, проводится работа, поэтому пока преждевременно… ставить какие-то диагнозы», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии проходит митинг против передачи земель Чечне. Из-за этого перекрыт въезд в город Магас, туда также ввели колонну с подразделениями Росгвардии.