Новости общества

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путину докладывают о напряженной ситуации в Ингушетии — Песков

15:14, 26.09.2018
Путину докладывают о напряженной ситуации в Ингушетии — Песков
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию о ситуации в Ингушетии, где «есть определенная внутренняя напряженность».

«Мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию, но вместе с тем там, на месте, проводится работа, поэтому пока преждевременно… ставить какие-то диагнозы», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии проходит митинг против передачи земель Чечне. Из-за этого перекрыт въезд в город Магас, туда также ввели колонну с подразделениями Росгвардии.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты