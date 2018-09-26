АГК-2 сообщил о получении второго положительного заключения экологической экспертизы

Компания АГК-2 сообщила о получении второго положительного результата экологической экспертизы на строительство мусоросжигательного завода в Осиново.

Ее проводила межрегиональная общественная организация «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита». Экологи пришли к выводу, что предусмотренное воздействие на окружающую среду допустимо и дали положительное заключение, сообщила «Реальному времени» пресс-служба компании.

«Безусловно, любое новое производство вызывает социальные опасения. И это нормально. Согласно российскому законодательству и международным стандартам, все вновь вводимые проекты проходят экологическую экспертизу», — сказал президент МОО «НИОЭКА» Евгений Уриновский.

Напомним, первое положительное заключение общественной экспертизы на строительство МСЗ в Осиново компания получила 19 сентября. После чего противники завода заявили, что рассчитывают провести свою экологическую экспертизу проекта. Для этого они привлекли подмосковную экспертную организацию «Принципъ».