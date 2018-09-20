Противники МСЗ заказали собственную экологическую экспертизу проекта

Противники мусоросжигательного завода рассчитывают провести свою экологическую экспертизу проекта. Для этого они привлекли подмосковную экспертную организацию «Принципъ».

Однако ей уже две недели не предоставляют проектную документацию завода. Общественники полагают, что от них хотят скрыть «реальную информацию о МСЗ», передает «Коммерсантъ-Казань»

При этом сами представители компании-инвестора заявили об уже имеющемся заключении общественной экспертизы.

Накануне стало известно, что оператор строительства мусоросжигательного завода, компания «АГК-2», уже получила положительное заключение общественной экспертизы на строительство МСЗ в Осиново.