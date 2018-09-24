«Уфимец» победил на домашнем Мемориале Мифтахова

Баскетбольный клуб «Уфимец» победил во втором предсезонном турнире, сообщает пресс-служба уфимской команды.



В родных стенах в финальном матче Кубка Единой России памяти политика и общественного деятеля Альберта Мифтахова команда одолела екатеринбургский «Уралмаш». «Уфимец» взял реванш у соперника за поражение на предыдущем турнире в Ижевске со счетом 72:71.

В матче за третье место коллектив Суперлиги-1 ижевский «Купол-Родники» оказался сильнее тобольского «Нефтехимика» — 86:74.

Впереди ждут игры Кубка России, которые «Уфимец» проведет в Барнауле с 1 по 6 октября. В Суперлиге второго дивизиона команда стартует домашними играми со ставропольским «Динамо» 18 и 19 октября.

