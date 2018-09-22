В Казани появится Центр развития водных видов спорта FINA

В Казани откроют Центр развития водных видов спорта. Соответствующее решение принято в рамках партнерства Татарстана с Международной федерацией плавания FINA.



«Казань — спортивный центр России, ее спортивная столица. С той поддержкой водных видов, которую оказывает президент Татарстана Рустам Минниханов, а также с той слаженной работой большой команды профессионалов во главе с Владимиром Леоновым нет сомнений, что Центр развития водных видов спорта должен появиться именно здесь», — заявил глава FINA Хулио Маглионе.

Центр будет расположен на базе Училища олимпийского резерва (спорткомплекс «Олимпиец»). Отмечается, что тренерский штаб уже сформирован.

Напомним, сегодня в Министерстве спорта РТ был подписан договор о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Международной федерацией плавания FINA. Подробности – в видеорепортаже «Реального времени».

Ранее в Татарстане одновременно открыли семь новых бассейнов.