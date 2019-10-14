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На подготовку кадров для бизнеса в Татарстане потратят 87 млн рублей

11:32, 14.10.2019
На подготовку кадров для бизнеса в Татарстане потратят 87 млн рублей
Фото: Инна Серова

Свыше 87 млн рублей потратят из бюджета Республики Татарстан на обучение в центрах занятости кадров для малого и среднего бизнеса, сообщили на XIII расширенном заседании Совета по предпринимательству.

В ходе дискуссии на тему подготовки специалистов выяснилось, что индивидуальные и мелкие предприниматели не готовы пока к активным действиям по подготовке для себя специалистов, а предпочитают их, как заметил президент РТ Рустам Минниханов, переманивать друг у друга.

Ранее «Реальное время» писало, что 44% предпринимателей считают, что условия ведения бизнеса ухудшились.

Бизнес Татарстан
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