Разведгруппа нештатных аварийно-спасательных формирований «Казаньоргсинтеза» стала лучшей в Татарстане

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

В Альметьевске завершились республиканские соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований, представляющих различные промышленные предприятия Татарстана. В финальном этапе приняли участие 19 команд. ПАО «Казаньоргсинтез» представляла разведгруппа ГОиЧС из пяти сотрудников цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. Группа входит в число нештатных аварийно-спасательных формирований предприятия, подготовленных службой промышленной безопасности «Казаньоргсинтеза».



Проведением соревнований руководил полковник Андрей Орлов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Работники предприятий, выступавших в роли связистов, разведчиков и санитарных дружинников, демонстрировали навыки, необходимые при ликвидации чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. Лучше всех себя проявила разведгруппа ПАО «Казаньоргсинтез», которая заняла первое место в соревнованиях.



Разведывательным группам отводится одна из важнейших ролей при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях. Бойцы разведгрупп первыми идут в вероятный очаг поражения, определяют наличие радиоактивных и отравляющих веществ, их концентрацию, передают данные по радиостанции в штаб.

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