В Татарстане уволили всех сотрудников Свияжского заказника из-за отсутствия результатов работы

В государственном природном комплексном заказнике «Свияжский» уволили всех сотрудников из-за отсутствия результатов деятельности.

«Мы сменили двух директоров заказников, штатный состав охранной зоны Волжско-Камского заповедника. За отсутствие результатов в работе были уволены все сотрудники заказника «Свияжский», — рассказал председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

Ранее казанский природоохранный прокурор Альберт Хабиров сообщил, что в Татарстане поставили на учет почти 1,3 тысячи га охраняемых территорий. Речь идет о всех 11 ООПТ, кроме двух вновь образованных.