В Татарстане прокуратура поставила на учет почти 1,3 тысячи га охраняемых территорий

Почти 1,3 тыс. гектаров особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Татарстана, не были поставлены на учет органами власти РТ на начало года, сообщил на межведомственном совещании казанский природоохранный прокурор Альберт Хабиров.

— На сегодня на учет поставлены одиннадцать ООПТ — все, кроме двух вновь образованных, — сообщил Хабиров о результате работы своих подчиненных, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, администрация Казани планирует создать птичий водно-болотный «заповедник» в парке Победы. Власти работают совместно с Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ.