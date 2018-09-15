В Казани стартовали забеги «Кросса наций — 2018»

Сегодня утром в центре Казани стартовали забеги в рамках «Кросса нации — 2018».

Трасса проходит по улице Кремлевской набережной, от улицы Декабристов до улицы Саид-Галеева.

Забеги проводятся на дистанциях длиной в 1, 2, 4 или 6 км. В программу «Кросса нации — 2018» также вошел специальный забег в рамках проекта ГТО на дистанцию 2 км.

В связи с проведением «Кросса нации» с 9.00 до 14.00 ограничено движение транспорта по ул. Кремлевской набережной (от ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева, а также от ул. Кремлевской набережной до площади Тысячелетия), ул. Саид-Галеева (на перекрестке с ул. Кремлевской набережной в направлении Кировский дамбы), сообщается на сайте мэрии.

Подробнее о «Кроссе нации — 2018» в Казани — в видеосюжете «Реального времени».