Магистрант из КФУ стал новым президентом Лиги студентов Татарстана
Новым президентом РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» стал студент магистратуры ИМОИиВ КФУ Руфат Киямов. Срок его полномочий составит два года.
Киямов набрал 258 голосов из 405. 94 голоса получил магистрант ИУЭФ КФУ Азат Кашапов, еще 46 — студент магистратуры ИЭЭ КГЭУ Александр Увакин.
На выборах присутствовал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.Общество Татарстан
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