Александр Бурмистров: «Как и в любом «зеленом дерби» — нужно побеждать»

Форвард казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым»:

«Мой выброс шайбы в игре с «Авангардом»? Сил уже не было, хотел просто вывести шайбу из зоны и поменяться. Тяжело выигрывать игру, когда ты очень много удаляешься. Часть наших игроков устала играть в численном неравенстве, другая в это время мерзла, так играть непросто. В целом команды играли хорошо, показывали атакующий хоккей. «Ак Барс» постепенно приходит к своей игре, но нам, нападающим, необходимо поработать над завершением — мало забиваем.

О «зеленом дерби» особо не думаем, надо просто играть и выигрывать, порадовать болельщиков. Как и в любом «зеленом дерби» — нужно побеждать», — приводит слова Бурмистрова Instagram клуба.

Матч между «Салаватом Юлаевым» пройдет завтра, 14 сентября на «Уфа-Арене». Начало матча в 17.00 по московскому времени.