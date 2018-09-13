Александр Байер покинул пост и. о. замгубернатора Нижегородской области

Курировавший вопросы ЖКХ Александр Байер покинул пост исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области.



Его отставку принял глава области Глеб Никитин, передает НИА «Нижний Новгород».

«Это было наше обоюдное решение. Александр Александрович высказал желание покинуть свой пост, и я поддержал его в этом намерении», — сказал Никитин.

Отмечается, что правительство Нижегородской области покинули уже четыре замгубернатора: Роман Антонов, Антон Аверин, Дмитрий Сватковский и Александр Байер.



Напомним, Александр Байер назначен на должность замгубернатора Нижегородской области в июле 2015 года. До этого он занимал пост министра ЖКХ.

Ранее Никитин назначил своим заместителем экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова.

